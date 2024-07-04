Александр Мостовой: Алексею Миранчуку будет тяжелее вернуться в Европу из МЛС

«С Миранчуком ситуация простая. Если его не хотят видеть в “Аталанте”, то может спокойно играть в другом клубе Италии. Возможно, предложение МЛС намного лучше финансово — вот Алексей и думает, что поедет и поиграет там года два. В Россию он всегда сможет вернуться. В Европу будет тяжелее вернуться, но в Россию — точно сможет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.