Романо: Игрок «Вест Хэма» Лукас Пакета может перейти во «Фламенго»

Игрок «Вест Хэма» Лукас Пакета может перейти во «Фламенго» — Романо | Источник: Getty Images

По информации источника, южноамериканский клуб обратился к «молотобойцам», чтобы подписать игрока на правах аренды. Переговоры между командами продолжаются. Сообщается, что «Фламенго» планирует настоять на сделке в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Пакета грозит дисквалификация на 10 лет из-за ставок. Также им предметно интересовался «Манчестер Сити».