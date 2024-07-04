Футболист Головин тренируется в общей группе «Монако»

26 июня в пресс-службе «Монако» сообщили ТАСС, что Головин вернулся в расположение клуба в хорошем состоянии.

«С Сашей все в порядке. Он работает в общей группе. Сейчас у него все мысли о том, чтобы подготовиться к сезону», — сказал Клюев.