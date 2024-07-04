Футболист Головин тренируется в общей группе «Монако»
Ранее сообщалось, что полузащитник вернулся в расположение клуба в хорошем состоянии.
МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Ранее сообщалось, что полузащитник вернулся в расположение клуба в хорошем состоянии.
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский полузащитник Александр Головин тренируется в общей группе футбольного клуба «Монако». Об этом ТАСС сообщил агент игрока Александр Клюев.
26 июня в пресс-службе «Монако» сообщили ТАСС, что Головин вернулся в расположение клуба в хорошем состоянии.
«С Сашей все в порядке. Он работает в общей группе. Сейчас у него все мысли о том, чтобы подготовиться к сезону», — сказал Клюев.
В апреле Головин получил растяжение левой лодыжки и пропустил оставшуюся часть сезона. Россиянин забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 25 играх прошедшего чемпионата Франции. «Монако» занял второе место в турнирной таблице.