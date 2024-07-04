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15:36 (мск), источник: ТАСС

Футболист Головин тренируется в общей группе «Монако»

Ранее сообщалось, что полузащитник вернулся в расположение клуба в хорошем состоянии.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: AP 2023

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский полузащитник Александр Головин тренируется в общей группе футбольного клуба «Монако». Об этом ТАСС сообщил агент игрока Александр Клюев.

26 июня в пресс-службе «Монако» сообщили ТАСС, что Головин вернулся в расположение клуба в хорошем состоянии.

«С Сашей все в порядке. Он работает в общей группе. Сейчас у него все мысли о том, чтобы подготовиться к сезону», — сказал Клюев.

В апреле Головин получил растяжение левой лодыжки и пропустил оставшуюся часть сезона. Россиянин забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 25 играх прошедшего чемпионата Франции. «Монако» занял второе место в турнирной таблице.

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