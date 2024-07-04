«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с тренером Эриком тен Хагом до лета 2026 года
Специалист возглавляет клуб с апреля 2022 года.
Специалист возглавляет клуб с апреля 2022 года.
ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с главным тренером команды нидерландцем Эриком тен Хагом. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Новый контракт с нидерландским специалистом рассчитан до июня 2026 года.
«Я очень рад, что нам удалось достичь соглашения с клубом о продолжении совместной работы, — сказал тен Хаг. — Оглядываясь на последние два года, мы можем с гордостью вспомнить два трофея и множество примеров прогресса с момента, когда я присоединился. Однако мы также должны ясно понимать, что нам предстоит еще много тяжелой работы, чтобы достичь уровня, ожидаемого от “Манчестер Юнайтед”, а это означает борьбу за английские и европейские титулы. В ходе моих обсуждений с клубом мы пришли к полному единству в нашем видении достижения этих целей, и мы все твердо намерены пройти этот путь вместе».
Тен Хагу 54 года, он возглавляет «Манчестер Юнайтед» с апреля 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Англии (2024) и Кубок английской лиги (2023). В 2023 году клуб дошел до финала кубка страны.
До этого тен Хаг с 2017 года возглавлял «Аякс». Под руководством специалиста команда из Амстердама дважды становилась чемпионом Нидерландов, два раза выигрывала кубок и один раз — суперкубок страны. В сезоне-2018/19 «Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
В сезоне-2023/24 «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.