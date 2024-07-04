«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с тренером Эриком тен Хагом до лета 2026 года

«Я очень рад, что нам удалось достичь соглашения с клубом о продолжении совместной работы, — сказал тен Хаг. — Оглядываясь на последние два года, мы можем с гордостью вспомнить два трофея и множество примеров прогресса с момента, когда я присоединился. Однако мы также должны ясно понимать, что нам предстоит еще много тяжелой работы, чтобы достичь уровня, ожидаемого от “Манчестер Юнайтед”, а это означает борьбу за английские и европейские титулы. В ходе моих обсуждений с клубом мы пришли к полному единству в нашем видении достижения этих целей, и мы все твердо намерены пройти этот путь вместе».