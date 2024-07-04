Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Румыния
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Австрия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Испания
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Португалия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Англия
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Нидерланды
Турция
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
19.05
Лутон Таун
Фулхэм
19.05
Кристал Пэлас
Астон Вилла
19.05
Брайтон
Манчестер Юнайтед
19.05
Челси
Борнмут
19.05
Бернли
Ноттингем Форест
19.05
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
19.05
Арсенал
Эвертон
19.05
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:34 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с тренером Эриком тен Хагом до лета 2026 года

Специалист возглавляет клуб с апреля 2022 года.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с главным тренером команды нидерландцем Эриком тен Хагом. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новый контракт с нидерландским специалистом рассчитан до июня 2026 года.

«Я очень рад, что нам удалось достичь соглашения с клубом о продолжении совместной работы, — сказал тен Хаг. — Оглядываясь на последние два года, мы можем с гордостью вспомнить два трофея и множество примеров прогресса с момента, когда я присоединился. Однако мы также должны ясно понимать, что нам предстоит еще много тяжелой работы, чтобы достичь уровня, ожидаемого от “Манчестер Юнайтед”, а это означает борьбу за английские и европейские титулы. В ходе моих обсуждений с клубом мы пришли к полному единству в нашем видении достижения этих целей, и мы все твердо намерены пройти этот путь вместе».

Тен Хагу 54 года, он возглавляет «Манчестер Юнайтед» с апреля 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Англии (2024) и Кубок английской лиги (2023). В 2023 году клуб дошел до финала кубка страны.

До этого тен Хаг с 2017 года возглавлял «Аякс». Под руководством специалиста команда из Амстердама дважды становилась чемпионом Нидерландов, два раза выигрывала кубок и один раз — суперкубок страны. В сезоне-2018/19 «Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

В сезоне-2023/24 «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Читайте также от «ТАСС»
"У меня стали отниматься потихоньку ноги, затем и руки, я стала плохо разговаривать"
Винер о реакции поляков: это уже истерика, самая настоящая истерика
Юран назвал двух выделяющихся футболистов из России
Американец подписал контракт с ЦСКА в шахте
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь