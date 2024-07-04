Футболисты минского «Динамо» вышли в лидеры чемпионата Беларуси

Минчане сразу захватили инициативу и уже на 17-й минуте Павел Седько обводящим ударом с угла штрафной площади открыл счет. В дальнейшем хозяева также имели преимущество, но развить свой успех им не удалось — 1:0. После этой победы подопечные Вадима Скрипченко набрали 35 очков, они единственные, кто прошел первый круг без поражений — 10 викторий и 5 ничьих.