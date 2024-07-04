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22:18 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты минского «Динамо» вышли в лидеры чемпионата Беларуси

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» победили брестских динамовцев в первом матче 15-го тура и вышли в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
Динамо БрсЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Минчане сразу захватили инициативу и уже на 17-й минуте Павел Седько обводящим ударом с угла штрафной площади открыл счет. В дальнейшем хозяева также имели преимущество, но развить свой успех им не удалось — 1:0. После этой победы подопечные Вадима Скрипченко набрали 35 очков, они единственные, кто прошел первый круг без поражений — 10 викторий и 5 ничьих.

Завтра еще один фаворит «Торпедо-БелАЗ» сыграет в Жодино с мозырской «Славией». Три встречи состоятся 6 июля: «Сморгонь» — БАТЭ, «Витебск» — «Ислочь» (Минский район), «Гомель» — «Арсенал» (Дзержинск). Заключительные матчи первой половины турнирной дистанции пройдут 7 июля: «Минск» — «Неман» (Гродно), «Нафтан» (Новополоцк) — «Слуцк», «Днепр» (Могилев) — «Шахтер» (Солигорск).

Положение в группе лидеров: «Динамо» (Минск) — 35 очков (15 матчей), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 32 (14), «Неман» — 30 (14), «Динамо» (Брест) — 23 (15), «Славия» (Мозырь) — 23 (14). Список лучших бомбардиров возглавляет брестский динамовец Егор Корцов, забивший 10 мячей.

Динамо Мн
1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо Брс
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