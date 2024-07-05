Новый тренер «Ювентуса» не рассчитывает на Кьезу
Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза может сменить клуб этим летом. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
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Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза может сменить клуб этим летом. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, новый главный тренер туринцев Тьяго Мотта не рассчитывает на футболиста в следующем сезоне.
«Ювентус» планирует продать Кьезу этим летом, так как его контракт истекает в следующем году.
Отмечается, что «Ювентус» в текущее трансферное окно планирует подписать Тена Копмейнерса и вингера.
В минувшем сезоне Кьеза отметился 10 голами и 3 результативными передачами в 37 матчах «Ювентуса» во всех турнирах.