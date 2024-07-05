Новый тренер «Ювентуса» не рассчитывает на Кьезу | Источник: Sport24

По данным источника, новый главный тренер туринцев Тьяго Мотта не рассчитывает на футболиста в следующем сезоне.

«Ювентус» планирует продать Кьезу этим летом, так как его контракт истекает в следующем году.

Отмечается, что «Ювентус» в текущее трансферное окно планирует подписать Тена Копмейнерса и вингера.