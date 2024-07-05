Нойер назвал приемлемые варианты продолжения карьеры после «Баварии»
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры после окончания контракта с «Баварией».
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры после окончания контракта с «Баварией».
— Вы играете за «Баварию» с 2011 года, и ваш контракт заканчивается через год. Является ли для вас работа за границей вариантом завершения карьеры?
— Сложный вопрос. Я всегда хотел играть на самом высоком уровне. Я думал об этом варианте на протяжении всей своей карьеры; у меня всегда были запросы и предложения. Но я знал, что «Бавария» — лучшее место для меня из-за обстановки и состава. Никогда не было клуба, где я получал бы больше удовольствия. Хотя никогда не стоит говорить никогда.
Я бы точно не поехал в Саудовскую Аравию или Катар. MLS — возможный вариант. Я говорил об этом с Бастианом Швайнштайгером, который там играл. Но мне нужно тщательно все обдумать. В том числе потому, что там много играют на искусственном газоне, что не совсем хорошо для вратаря — цитирует Нойера Bayern & Germany.