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15:09 (мск), источник: ТАСС

Божович возглавил иранский футбольный клуб «Эстегляль Хузестан»

Срок контракта со специалистом не называется.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 5 июля. Черногорец Миодраг Божович назначен на пост главного тренера иранского футбольного клуба «Эстегляль Хузестан». Об этом он сообщил «Спорт-Экспрессу».

«Да, это правда, я возглавил “Эстегляль Хузестан”, — сказал Божович.

Божовичу 56 лет, ранее он был главным тренером пермского «Амкара», московского «Динамо», «Ростова», московского «Локомотива», тульского «Арсенала» и самарских «Крыльев Советов». С «Ростовом» специалист стал обладателем Кубка России (2014).

В сезоне-2023/24 «Эстегляль Хузестан» занял 14-е место в чемпионате Ирана, набрав 28 очков.

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