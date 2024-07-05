Божович возглавил иранский футбольный клуб «Эстегляль Хузестан»
Срок контракта со специалистом не называется.
Срок контракта со специалистом не называется.
ТАСС, 5 июля. Черногорец Миодраг Божович назначен на пост главного тренера иранского футбольного клуба «Эстегляль Хузестан». Об этом он сообщил «Спорт-Экспрессу».
«Да, это правда, я возглавил “Эстегляль Хузестан”, — сказал Божович.
Божовичу 56 лет, ранее он был главным тренером пермского «Амкара», московского «Динамо», «Ростова», московского «Локомотива», тульского «Арсенала» и самарских «Крыльев Советов». С «Ростовом» специалист стал обладателем Кубка России (2014).
В сезоне-2023/24 «Эстегляль Хузестан» занял 14-е место в чемпионате Ирана, набрав 28 очков.