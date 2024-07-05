«Ювентус» объявил о переходе лучшего голкипера Серии А сезона-2023/2024

«Микеле переходит в “Ювентус” в качестве обладателя приза лучшему вратарю Серии А в прошлом сезоне, который был заработан благодаря его отличной игре за “Монцу”.



Среди вратарей, игравших в Серии А в прошлом сезоне, Ди Грегорио сделал больше всего сейвов — 127 в 33 матчах. В прошлом сезоне ни один вратарь Серии А не сделал больше сейвов в одном матче, чем его девять в матче с “Наполи” в декабре.



Мы с нетерпением ждём возможности увидеть его в деле. Добро пожаловать в “Ювентус”, Ди Гре!»— написано в заявлении «Ювентуса».