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20:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» объявил о переходе лучшего голкипера Серии А сезона-2023/2024

Итальянский голкипер Микеле Ди Грегорио стал игроком туринского «Ювентуса».

Ювентус
МонцаЧемпионат Италии: таблица и календарь
«Ювентус» объявил о переходе лучшего голкипера Серии А сезона-2023/2024 | Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Микеле переходит в “Ювентус” в качестве обладателя приза лучшему вратарю Серии А в прошлом сезоне, который был заработан благодаря его отличной игре за “Монцу”.

Среди вратарей, игравших в Серии А в прошлом сезоне, Ди Грегорио сделал больше всего сейвов — 127 в 33 матчах. В прошлом сезоне ни один вратарь Серии А не сделал больше сейвов в одном матче, чем его девять в матче с “Наполи” в декабре.

Мы с нетерпением ждём возможности увидеть его в деле. Добро пожаловать в “Ювентус”, Ди Гре!»— написано в заявлении «Ювентуса».

В сезоне-2023/2024 чемпионата Италии 26-летний Микеле Ди Грегорио провёл 33 матча.

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