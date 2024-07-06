В клубе КПЛ сделали заявление о дебюте в Лиге чемпионов и самом большом стадионе в Казахстане

Источник: ФК "Ордабасы"

«Ордабасы» 10 июля в первом отборочном раунде квалификации Лиги чемпионов примет молдавский «Петрокуб». Ответная игра состоится на выезде 17 июля.

— Прошло полтора месяца с тех пор, как вы стали президентом клуба. Какие ключевые изменения и достижения вы можете отметить за это время?

— За полтора месяца наверное невозможно сделать кардинальные изменения. Тем не менее, мы начали постепенно с минимизацией рисков вносить структурные изменения. Ключевое, это увеличение зарплат тренерам детского центра и улучшение условий для его воспитанников (стипендия, проживание, питание) — все это важнейшие шаги для усиления позиций шымкентского футбола.

Также, много времени провожу в беседах с главным тренером, постоянно обмениваемся мыслями с футболистами, все это необходимо для установления нужного контакта между нами.

— Как вы оцениваете готовность команды к еврокубковым матчам?

— Команда набрала хороший ритм, внутренняя уверенность думаю в коллективе укрепилась. Созданы необходимые условия для работы.

Мы с нетерпением ждем старта турнира, это новая веха в истории Клуба, а готовность покажет результат противостояния.

Уверен, ребята достойно представят честь не только клуба, но и всего казахстанского футбола.

— О трансферах. Расскажите в каком направлении движется «Ордабасы»?

— Прямо сейчас мы находимся в середине сезона, а команда сформирована в его начале. Были две позиции которые остро нуждались в укреплении — просто напросто отсутствовала вратарская скамейка. В экстренном порядке искали опытного игрока на полгода что называется закрыть пространство. Подчеркну, найти игрока на полгода — это непростая задача. Но именно такой период мы рассматривали чтобы быстро и безболезненно «прикрыться».

Так как трансферная политика Клуба уже меняется и кардинально измениться к началу следующего сезона. Прямо сейчас, в условиях середины сезоны, мы строго действуем по обстоятельствам. Тоже самое касается и защитной линии, куда мы на полгода приобрели опытного и уверен и качественного защитника. Эти два игрока имеют неплохой еврокубковый опыт.

Я много слышу о необходимости форварда, но на минуточку, у нас шесть форвардов в заявке, «скамейка перегружена». В случае если освободиться место, над чем мы тоже кстати подумываем, то безусловно будут новые лица. Я не хочу поддаваться суете и делать трансферы ради трансферов.

— Какие у вас общие впечатления от работы с клубом «Ордабасы» за этот месяц?

Мои личные впечатления думаю мало кого интересуют (смеется). С первого дня мы активно работаем над важными задачами, где-то используя так называемую «тактику бурного старта», где-то намеренно снижаем интенсивность. В целом коллектив работоспособный. У любого нового руководителя свой ракурс взгляда на положение дел.

Мой основной принцип — действовать исключительно в интересах клуба.

— Какие приоритетные цели вы ставите перед клубом на ближайшее будущее?

— Наши приоритетные цели очевидны. Защитить чемпионский титул и представить клуб достойно в европейских турнирах.

— Какие шаги предпринимаются для улучшения инфраструктуры клуба?

— Руководство города полностью поддерживает клуб и постепенно решает инфраструктурные задачи. Запустилось строительство стадиона на 35 тысяч мест, который станет домашней ареной клуба «Ордабасы» и украшением всего футбола страны.

Также планируется строительство клубной базы с двумя футбольными полями и жилыми помещениями.

— Поделитесь планами по развитию клубной академии и поддержке молодых талантов?

— Про изменения в академии я сказал выше. Сейчас мы сосредотачиваемся на раскрытии потенциала талантливых игроков в нашем клубе в котором также с методической точки зрения происходят фундаментальные изменения.