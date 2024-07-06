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18:13 (мск), источник: Vesti.kz

Сухой победой завершился матч «Тобола» и «Актобе» в Кубке Лиги

Костанайский «Тобол» и «Актобе» сыграли во втором туре Кубка Лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тобол Кс
Актобе
Источник: ФК "Тобол"

Матч группы B в Костанае завершился победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили болгарин Радослав Цонев (29-я минута) и казахстанский форвард Нурбол Жумаделов (47).

Отметим, что соперники выставили на этот матч не основные составы. Накануне «Актобе» проводил на своем поле товарищеский матч с московским «Спартаком» (1:1), а перед стало известно, что «красно-белые» отправят в Костанай резервистов.

Добавим, что в этом квартете Кубка Лиги «Тобол» как и «Актобе» с «Женисом» набрали по три очка. У кызылординского «Кайсара» пока нет набранных баллов.

«Волки» сегодня встретятся с «Женисом».

Напомним, что недавно в матче 13-го тура КПЛ-2024 «Тобол» обыграл «Актобе» на выезде со счетом 4:3.

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