«Ордабасы» и «Елимай» устроили триллер в Кубке Лиги
Шымкентский «Ордабасы» и семейский «Елимай» сыграли в матче второго тура Кубка Лиги, сообщают Vesti.kz.
Ордабасы
Елимай
Встреча группы C состоялась в Шымкенте. Гости первыми вышли вперед на 54-й минуте после гола Еркебулана Нургалиева.
На 72-й минуте защитник «Ордабасы» Сагадат Турсынбай восстановил равновесие. Впрочем, Жан-Али Пайруз на 79-й вновь вывел гостей вперед.
Хозяев от поражения на 88-й минуте спас Турсынбай, ставший героем встречи — 2:2.
Таким образом, у «Ордабасы» два очка и третье место в квартете. «Ордабасы», набрав четыре балла, сравнялся с лидером группы «Атырау», а «Туран», пока идет без набранных очков.