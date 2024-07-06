«Ордабасы» и «Елимай» устроили триллер в Кубке Лиги

Встреча группы C состоялась в Шымкенте. Гости первыми вышли вперед на 54-й минуте после гола Еркебулана Нургалиева.

На 72-й минуте защитник «Ордабасы» Сагадат Турсынбай восстановил равновесие. Впрочем, Жан-Али Пайруз на 79-й вновь вывел гостей вперед.

Таким образом, у «Ордабасы» два очка и третье место в квартете. «Ордабасы», набрав четыре балла, сравнялся с лидером группы «Атырау», а «Туран», пока идет без набранных очков.