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20:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» и «Елимай» устроили триллер в Кубке Лиги

Шымкентский «Ордабасы» и семейский «Елимай» сыграли в матче второго тура Кубка Лиги, сообщают Vesti.kz.

Ордабасы
Елимай
Источник: ФК "Ордабасы"

Встреча группы C состоялась в Шымкенте. Гости первыми вышли вперед на 54-й минуте после гола Еркебулана Нургалиева.

На 72-й минуте защитник «Ордабасы» Сагадат Турсынбай восстановил равновесие. Впрочем, Жан-Али Пайруз на 79-й вновь вывел гостей вперед.

Хозяев от поражения на 88-й минуте спас Турсынбай, ставший героем встречи — 2:2.

Таким образом, у «Ордабасы» два очка и третье место в квартете. «Ордабасы», набрав четыре балла, сравнялся с лидером группы «Атырау», а «Туран», пока идет без набранных очков.

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