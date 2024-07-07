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17:27 (мск), источник: Sport24

Тьяго Алькантара принял решение завершить карьеру

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании Тьяго Алькантара принял решение завершить карьеру. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Тьяго Алькантара принял решение завершить карьеру | Источник: Getty Images

Испанцу сейчас 33 года. Причины его решения не уточняются.

Последним клубом футболиста был «Ливерпуль», который он покинул этим летом. На протяжении карьеры он также выступал за «Баварию», «Барселону» и сборную Испании.

В его активе 4 титула Ла Лиги, 7 побед в Бундеслиге, 2 трофея Лиги чемпионов, 2 победы на Клубном чемпионате мира, 2 трофея Суперкубка УЕФА, а также множество титулов в национальных Кубках.

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