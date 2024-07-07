Тьяго Алькантара принял решение завершить карьеру | Источник: Getty Images

Испанцу сейчас 33 года. Причины его решения не уточняются.

Последним клубом футболиста был «Ливерпуль», который он покинул этим летом. На протяжении карьеры он также выступал за «Баварию», «Барселону» и сборную Испании.