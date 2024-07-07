Тьяго Алькантара принял решение завершить карьеру
Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании Тьяго Алькантара принял решение завершить карьеру. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании Тьяго Алькантара принял решение завершить карьеру. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Испанцу сейчас 33 года. Причины его решения не уточняются.
Последним клубом футболиста был «Ливерпуль», который он покинул этим летом. На протяжении карьеры он также выступал за «Баварию», «Барселону» и сборную Испании.
В его активе 4 титула Ла Лиги, 7 побед в Бундеслиге, 2 трофея Лиги чемпионов, 2 победы на Клубном чемпионате мира, 2 трофея Суперкубка УЕФА, а также множество титулов в национальных Кубках.