Экс-игрок сборной Хорватии помог «Астане» устроить разгром в матче Кубка Лиги

В первом тайме подопечные Григория Бабаяна обеспечили себе комфортное преимущество. На 18-й минуте нигерийский форвард Ннамди Аханону открыл счет. На 36-й минуте игроки сборной Казахстана Тимур Досмагабетов и Эльхан Астанов организовали второе взятие ворот, отличился экс-лидер «Ордабасы».

Во втором тайме «Астана» сделала счет крупным. В дебютном матче за столичный клуб отличился экс-защитник сборной Хорватии Карло Бартолец. Позже, на 78-й минуте голевым действием отметился еще один хорватский легионер «Астаны» Марин Томасов. А на 82-й минуте гол забил воспитанник столичного клуба Станислав Басманов.