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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:16 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок сборной Хорватии помог «Астане» устроить разгром в матче Кубка Лиги

«Астана» в матче второго тура группового этапа Кубка Лиги встретилась с одним из лидеров первой лиги «Каспием», передают Vesti.kz.

Астана
КаспийЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Астана"

В первом тайме подопечные Григория Бабаяна обеспечили себе комфортное преимущество. На 18-й минуте нигерийский форвард Ннамди Аханону открыл счет. На 36-й минуте игроки сборной Казахстана Тимур Досмагабетов и Эльхан Астанов организовали второе взятие ворот, отличился экс-лидер «Ордабасы».

Во втором тайме «Астана» сделала счет крупным. В дебютном матче за столичный клуб отличился экс-защитник сборной Хорватии Карло Бартолец. Позже, на 78-й минуте голевым действием отметился еще один хорватский легионер «Астаны» Марин Томасов. А на 82-й минуте гол забил воспитанник столичного клуба Станислав Басманов.

Таким образом, «Астана» одержала крупную победу над «Каспием» со счетом 5:0. После двух матчей в группе D Кубка Лиги у столичного клуба три набранных очка. В этом квартете также выступают «Жетысу» и «Шахтер».

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