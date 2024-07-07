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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
21:12 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидат в сборную Казахстана не спас «Жетысу» от поражения в Кубке Лиги

В матче второго тура группового этапа Кубка Лиги «Шахтер» на своем поле сыграл с талдыкорганским «Жетысу», передают Vesti.kz.

Жетысу
Шахтер КгЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Жетысу"

Результат матча был определен еще в первом тайме. Счет на 4-й минуте открыл новый форвард «Шахтера» Милан Джокич. На 10-й минуте кандидат в сборную Казахстана Абылайхан Жумабек отличился за «Жетысу» и выровнял положение. Однако, на 38-й минуте лидер карагандинского клуба Роджер Каньяс забил второй гол «Шахтера».

Подопечные Андрея Финонченко одержали минимальную победу со счетом 2:1.

Таким образом, в группе D Кубка Лиги на данный момент по три очка имеют все участника квартета — «Жетысу», «Шахтер», «Астана» и «Каспий».

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