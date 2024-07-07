Кандидат в сборную Казахстана не спас «Жетысу» от поражения в Кубке Лиги

Результат матча был определен еще в первом тайме. Счет на 4-й минуте открыл новый форвард «Шахтера» Милан Джокич. На 10-й минуте кандидат в сборную Казахстана Абылайхан Жумабек отличился за «Жетысу» и выровнял положение. Однако, на 38-й минуте лидер карагандинского клуба Роджер Каньяс забил второй гол «Шахтера».