Футболист из Казахстана обвинил русского тренера: «Нехорошо высказывался о казахах. Говорил, что мы зажравшиеся» | Источник: Getty Images

Эту историю Муртазаев рассказал, когда его во время интервью попросили поделиться воспоминаниями о периоде карьеры в ФНЛ. В 2021 году Муртазаев поиграл в этой лиге за калининградскую «Балтику».

— Расскажите про период карьеры в ФНЛ.

— В «Астане» заявили, что не рассчитывают на меня, и предложили вариант с возвращением в «Шахтер». В то время «Шахтер» должен был сыграть против бухарестской «Стяуа». Честно говоря, на тот момент я не смог бы стать помощником «Шахтеру». Отталкиваясь от этого, принял решение, что лучше поехать в Россию и попробовать себя там, чем вернуться в «Шахтер» и потопить родной клуб в еврокубках. Поехал в московское «Торпедо», где меня не ждали. После этого мне поступило предложение от калининградской «Балтики». Полетел прямым рейсом из Москвы в Калининград и подписал контракт.

— Тогдашнее московское «Торпедо» тренировал экс-наставник сборной Казахстана Александр Бородюк.

— Он не знал, что я приехал. Руководство клуба пригласило меня, не уведомив главного тренера. Я приехал за свои деньги. У нас был разговор с Бородюком на повышенных тонах. Он нехорошо высказывался о казахах, говорил, что мы плохие и зажравшиеся футболисты. Приводил в пример приезд Юрия Логвиненко и Дмитрия Шомко в Россию и говорил, что после чемпионата Казахстана они были зажравшимися. Даже не пожали руки — я собрал вещи и уехал. Получилась нездоровая заварушка, после которой я подписал контракт с «Балтикой», — приводит слова Муртазаева Meta-ratings.kz со ссылкой на ютуб-канал «Коммент. Шоу Казахстан».

В составе сборной Казахстана Муртазаев принял участие в 25 матчах и забил 3 гола. В составе «Балтики» он забил 1 гол в 13 матчах. Наибольшее количество голов в карьере Муртазаев забил за «Астану» — 30 мячей в 151 матче.