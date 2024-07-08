Революция в «МЮ»: новый владелец сократил 250 человек, верит в тен Хага и переименует стадион

За дымовой завесой из Евро-2024 и Кубка Америки плохо видно клубный футбол — но он продолжает жить и продюсировать новости. Традиционно один из главных поставщиков информации в межсезонье — «Манчестер Юнайтед», причем этим летом он шумит даже больше обычного. Новый владелец «дьяволов» Джим Рэтклифф запустил в клубе масштабную революцию.

Еще один рыцарь в «МЮ»

71-летний бизнесмен Джим Рэтклифф — не просто миллиардер. По данным на 2023 год он второй в списке самых богатых людей Великобритании с состоянием почти в 30 миллиардов фунтов стерлингов. Рэтклифф владеет Ineos — одной из крупнейших в мире бизнес-групп в сфере химической промышленности. А еще у Джима есть титул рыцаря-бакалавра — он получил его в 2018 году и теперь в Англии зовется сэром. Точно такой же титул есть и у Алекса Фергюсона — он получил его в 1999-м.

Со спортом у Рэтклиффа прекрасные отношения. Всю жизнь он бегает марафоны, а с середины 2010-х начал по-крупному тратить деньги — приобрел велогоночную команду (выиграла «Тур де Франс» в 2019-м), начал спонсировать лигу регби в Новой Зеландии и даже создал собственную команду для участия в престижнейшей регате «Кубок “Америки”. С “Формулой-1” Джим тоже на связи — в 2020 году Ineos подписала пятилетний контракт с Mercedes AMG F1.

В 2017 году миллиардер приобрел швейцарскую «Лозанну», в 2019-м — французскую «Ниццу». А когда у Романа Абрамовича отжимали (по-другому этот процесс не назовешь) «Челси», Рэтклифф был одним из тех, кто вступил в борьбу. Но получил отказ.

В топ-футбол миллиардер все же пробрался — в декабре 2023-го Рэтклифф зашел в «Манчестер Юнайтед». Несмотря на практически молитвенные ожидания болельщиков, выкорчевать из клуба ненавистных Глейзеров не удалось — Джим купил всего 25% акций за 1,5 миллиарда евро. Но этого хватило, чтобы отодвинуть непутевых владельцев от оперативного управления — все рычаги теперь в руках Рэтклиффа.

Так как 71-летний бизнесмен — сказочно богатый человек, у фанатов появилась надежда, что хотя бы он не будет зарабатывать на «Манчестер Юнайтед». По данным ESPN, на январской встрече с сотрудниками Рэтклифф ровно это же и сказал — что денег у него достаточно, а в клуб он пришел, чтобы вернуть «дьяволов» на вершину. У сотрудников это вызвало восторг — они даже устроили овации новому владельцу.

Впрочем, спустя полгода после той встречи они вряд ли так же воодушевлены.

Никакой удаленки и бесплатных билетов. Зато есть разговоры о новой арене

Рэтклифф начал не просто сильно, а по-настоящему мощно. За первые месяцы во главе «Юнайтед» владелец полностью поменял руководящий состав. Как минимум по именам топ-менеджмент выглядит неплохо:

исполнительный директор — Омар Беррад из «Манчестер Сити»;

технический директор — Джейсон Уилкокс из «Саутгемптона»;

спортивный директор — Дэн Эшуорт из «Ньюкасла».

Все трое — крепкие специалисты, но с последним получилась самая занимательная история. Эшуорт считается одним из сильнейших спортивных директоров в Англии: Дэн сначала прокачал «Брайтон», потом «Ньюкасл» — успехи новой эпохи у «сорок» как раз на его счету. Поэтому в клубе не хотели его отпускать и даже назначили за Эшуорта отступные (по слухам — до 20 миллионов евро), Рэтклиффу пришлось долго торговаться. Договорились только в начале июля. А вот старого спортивного директора — Джона Мерто — отправили в отставку еще в апреле. 53-летний специалист с 2021 года потратил на трансферы больше полумиллиарда евро — в принципе это все, что стоит о нем знать.

С сотрудниками, приветствовавшими Рэтклиффа овациями, обошлись не менее сурово, чем с Мерто. Весной миллиардер рассылал одно «письмо счастья» за другим — работникам запретили питаться с основной командой и не оплатили поездку на финал Кубка Англии. Позднее Рэтклифф отменил удаленку, предложив недовольным уволиться; в итоге миллиардер сократил 250 человек. Сэкономленные деньги планируют потратить на трансферы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241528&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Все это вызывает шок у оставшихся работников — они считают, что Рэтклифф ввел клуб в состояние тревоги. По данным британской прессы, он даже заработал себе славу «диктатора» — многие внутри коллектива считают, что управлять таким образом можно в бизнесе, но не в футболе. Впрочем, пока нет информации, что Джим собирается что-то менять в своем подходе.

Энергичная деятельность Рэтклиффа распространилась и на инфраструктурные вопросы. В начале мая сэр посетил тренировочную базу «МЮ» — и чуть-чуть опешил: «Увы, во многих местах я был поражен высокой степенью неопрятности. В особенности это касается IT-отдела, позорного, откровенно говоря, да и раздевалки команд U-18 и U-21 ненамного лучше… “Манчестер Юнайтед” — элитная спортивная организация. Во многих смыслах это мелочь, но организация не преуспеет, если в ней нет стандартов и дисциплины», — резюмировал босс.

Сказано — сделано; в конце июня в «Каррингтоне» начались масштабные работы. Роналду был бы доволен — в своем скандальном интервью Пирсу Моргану он упоминал, что инфраструктура «МЮ» в жутком состоянии. Теперь это меняется. Сумма работ внушительная — 50 миллионов евро.

Кстати, на время ремонта (до конца сезона-2024/25) команда переедет в здание женского «МЮ». Куда отправят женщин? В переносные постройки! Это, кстати, довольно характерная черта Рэтклиффа — многие в Англии считают его сексистом. Так, ни он, ни кто-то другой из его окружения не приехал на финал женского Кубка Англии против «Тоттенхэма», в котором «МЮ» победил 4:0. Позднее у Джима поинтересовались, что он думает о женской команде. «Ну, они только что выиграли Кубок Англии… Но мы пока не вдавались в подробности женской команды», — ответил он.

Вслед за базой Рэтклифф размышляет, что делать со стадионом. Миллиардер почти сразу после покупки акций создал рабочую группу (в нее входят в том числе Гари Невилл и аж целый мэр Манчестера Эндрю Бернэм), и вместе они решают судьбу арены.

— «Олд Траффорд» рушится! — один из популярнейших чантов в Англии, так что меры уже давно назрели. Известны истории, как в «театре мечты» регулярно происходили неприятные инциденты. Один из таких, кстати, случился прямо на глазах Рэтклиффа в одно из первых его посещений «Траффорда» — крыша не выдержала дождя, и один из секторов оказался затоплен.

Что конкретно будут делать с ареной, пока не решили. Были разговоры даже о совсем новом стадионе, но от этого отказались. Пока, по данным ESPN, члены рабочей группы склоняют Рэтклиффа к поэтапному ремонту в духе лучших мировых практик — «Реала», «Арсенала» и других.

А вот что решено практически точно, так это смена названия. Впервые за 114-летнюю историю «Олд Траффорд», вероятно, перестанет так называться. Конечно, все ради денег. «Болельщикам придется смириться либо с переименованием, либо с повышением цен на билеты. Третьего не дано», — кратко резюмирует английская пресса.

Масштабно.

Больше никаких диких трансферов — и доверие Эрику тен Хагу

В спортивной части при Рэтклиффе у «МЮ» тоже революция. В прошлом «красные дьяволы» были известны как одни из самых диких транжир в английском футболе. Потратить десятки миллионов евро на, мягко говоря, сомнительных футболистов в Манчестере любили. Новый владелец мощно приложил эту практику.

«Чистые расходы клуба с момента ухода сэра Алекса Фергюсона и Дэвида Гилла — больше миллиарда фунтов стерлингов. С чековой книжкой “Юнайтед” не церемонится. Расходы “Реала” — 200 миллионов. Сегодня у них 6−7 игроков стоимостью 100 миллионов и выше, у нас — ни одного. А ведь они еще построили лучший в мире стадион», — заявил Рэтклифф в интервью Bloomberg после победы в Кубке Англии.

Так что с дорогими трансферами, вероятно, покончено. «Купить Мбаппе? Не думаю, что это правильно. Нам нужен более сбалансированный состав», — говорил Рэтклифф в интервью Times. Но высказывался и еще более радикально, хотя и расплывчато: «Я лучше найду следующего Мбаппе, чем потрачу целое состояние на нынешнего. С этим может справиться любой — гораздо сложнее найти нового Беллингема или Роя Кина».

Впрочем, это может вызвать беспокойство — Глэйзеры, покупая Гарначо или Антони, тоже, вероятно, искали «нового Мбаппе». Но тут все ответы даст трансферная кампания, которая пока проходит тихо.

А вот с тренером Рэтклифф разобрался по-взрослому. Несмотря на одно из худших выступлений «Юнайтед» в эпоху АПЛ, Эрик тен Хаг получил второй шанс. Владелец объяснил решение максимально адекватно: «Основная проблема “Манчестер Юнайтед” не в тренере. Это спортивный клуб — он должен быть конкурентным, в нем должно быть определенное напряжение, но также и поддержка, потому что мы имеем дело с относительно молодыми игроками. Исторически здесь не было такой обстановки».

С этими словами Рэтклифф продлил контракт голландца до 2026 года. Поддержку Эрик получил — даст ли он результат? И дадут ли результат все действия нового владельца?

Пока любые выводы преждевременны, но движения в «Манчестер Юнайтед» начались действительно революционные. И на фоне поступков предыдущих владельцев они кажутся правильными и своевременными.