Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Испания
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Испания
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Португалия
Франция
П 3:5
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Англия
Швейцария
П 5:3
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Нидерланды
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
10.07
Нидерланды
Англия
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
26.05
Севилья
Барселона
26.05
Сельта
Валенсия
26.05
Лас-Пальмас
Алавес
26.05
Хетафе
Мальорка
25.05
Реал
Бетис
25.05
Райо Вальекано
Атлетик
25.05
Альмерия
Кадис
25.05
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
09:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Жоан Лапорта: Очевидно, мне нравится Нико Уильямс и у клуба есть на него деньги

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о потенциальном трансфере вингера «Атлетик Бильбао» Нико Уильямса в стан сине-гранатовых.

Барселона
АтлетикЧемпионат Испании: таблица и календарь
Жоан Лапорта: очевидно, мне нравится Нико Уильямс и у клуба есть на него деньги | Источник: Getty Images

«Очевидно, что он мне нравится, и очень сильно. Но мы должны позволить работать тем, кто за это ответственен, и Деку работает над пополнением, которое обсуждалось с Фликом. Надеюсь, что у нас будут хорошие новости.

Есть ли деньги на Уильямса? Сегодня — да. Это результат той работы, которая была проделана за эти годы, чтобы достичь этой точки, мы можем позволить себе подписание игрока такого уровня», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее появилась информация, что «Барселона» готова выплатить «Атлетику» всю сумму отступных за Уильямса и даже больше, а также ведёт переговоры с самим футболистом, которому готова предложить зарплату, зависящую от игр, которые он проведёт за каталонский клуб.

В минувшем сезоне Уильямс сыграл 37 матчей, забил 8 мячей и отдал 19 голевых передач.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Стюарды избили болельщика на матче Португалия — Словения на Евро-2024
Юрист: естественно, Хабибу может грозить тюрьма из-за долгов
Федерация бокса написала заявление на бойца, оскорбившего русских
Есть самая сенсационная сборная в четвертьфинале Евро!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь