Жоан Лапорта: Очевидно, мне нравится Нико Уильямс и у клуба есть на него деньги
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о потенциальном трансфере вингера «Атлетик Бильбао» Нико Уильямса в стан сине-гранатовых.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о потенциальном трансфере вингера «Атлетик Бильбао» Нико Уильямса в стан сине-гранатовых.
«Очевидно, что он мне нравится, и очень сильно. Но мы должны позволить работать тем, кто за это ответственен, и Деку работает над пополнением, которое обсуждалось с Фликом. Надеюсь, что у нас будут хорошие новости.
Есть ли деньги на Уильямса? Сегодня — да. Это результат той работы, которая была проделана за эти годы, чтобы достичь этой точки, мы можем позволить себе подписание игрока такого уровня», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Ранее появилась информация, что «Барселона» готова выплатить «Атлетику» всю сумму отступных за Уильямса и даже больше, а также ведёт переговоры с самим футболистом, которому готова предложить зарплату, зависящую от игр, которые он проведёт за каталонский клуб.
В минувшем сезоне Уильямс сыграл 37 матчей, забил 8 мячей и отдал 19 голевых передач.