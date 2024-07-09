Жоан Лапорта: Очевидно, мне нравится Нико Уильямс и у клуба есть на него деньги

«Очевидно, что он мне нравится, и очень сильно. Но мы должны позволить работать тем, кто за это ответственен, и Деку работает над пополнением, которое обсуждалось с Фликом. Надеюсь, что у нас будут хорошие новости.



Есть ли деньги на Уильямса? Сегодня — да. Это результат той работы, которая была проделана за эти годы, чтобы достичь этой точки, мы можем позволить себе подписание игрока такого уровня», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.