«Интер» объявил о переходе голкипера «Дженоа» Мартинеса

Ранее сообщалось, что «Интер» заплатит за 26-летнего испанца около 15 миллионов евро.

Мартинес выступал за «Дженоа» с лета 2022 года. Он провел за команду 68 матчей, пропустил 68 мячей и 25 раз отыграл на ноль. Ранее Мартинес играл за «Лейпциг» и «Лас-Пальмас». Он является воспитанником «Барселоны».