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20:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Интер» объявил о переходе голкипера «Дженоа» Мартинеса

Вратарь «Дженоа» Хосеп Мартинес стал игроком «Интера», сообщается на официальном сайте миланского клуба.

Интер
ДженоаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Marco Luzzani/Getty Images

Ранее сообщалось, что «Интер» заплатит за 26-летнего испанца около 15 миллионов евро.

Мартинес выступал за «Дженоа» с лета 2022 года. Он провел за команду 68 матчей, пропустил 68 мячей и 25 раз отыграл на ноль. Ранее Мартинес играл за «Лейпциг» и «Лас-Пальмас». Он является воспитанником «Барселоны».

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