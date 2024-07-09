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20:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атланта» из МЛС предложила € 11 млн за Миранчука — Ди Марцио

«Атланта Юнайтед», выступающая в МЛС, предложила «Аталанте» € 11 млн за российского атакующего полузащитника Алексея Миранчука.

АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
«Атланта» из МЛС предложила € 11 млн за Миранчука — Ди Марцио | Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает официальный сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, американский клуб проявляет конкретную заинтересованность 28-летним футболистом.

Напомним, в минувшем сезоне Миранчук принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 12 результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 1851 минуту. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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