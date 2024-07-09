«Атланта» из МЛС предложила € 11 млн за Миранчука — Ди Марцио

Напомним, в минувшем сезоне Миранчук принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 12 результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 1851 минуту. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.