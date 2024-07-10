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18:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» отказалась продавать 16-летнего Ямаля в «ПСЖ» за рекордные для футбола деньги

«Барселона» отвергла предложение французского «ПСЖ» о покупке 16-летнего нападающего Ламина Ямаля. Об этом сообщает агентство EFE.

Барселона
ПСЖ
Источник: Reuters

По данным источника, в каталонском клубе считают Ямаля важной частью своего проекта и не допускают его продажу. Сумма предложения «ПСЖ» составляла € 250 млн, что могло сделать Ламина самым дорогим трансфером в истории футбола. Ранее, в августе 2017 года за сумму в € 222 млн из «Барселоны» в «ПСЖ» перешёл бразильский форвард Неймар.

Как отмечает источник, прописанная в контракте Ямаля с каталонцами сумма отступных составляет € 1 млрд.

Всего в минувшем сезоне Ламин Ямаль сыграл 51 матч во всех турнирах за «Барселону», в которых он забил семь голов и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн. Также Ламин Ямаль в составе национальной команды Испании выступает на Евро-2024 в Германии. В пяти матчах турнира вингер отметился голом и двумя результативными передачами. Он стал самым молодым автором гола на чемпионатах Европы и мира.

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