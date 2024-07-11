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18:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: магазин «Реала» не справляется с объемом заказов на футболки Мбаппе

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Официальный магазин мадридского «Реала» не справляется с объемом заказов на футболки нападающего команды Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

«Реал» объявил о подписании пятилетнего контракта с Мбаппе 3 июня. Нападающий перешел в мадридский клуб на правах свободного агента. Презентация 25-летнего футболиста состоится на стадионе клуба «Сантьяго Бернабеу» 16 июля.

Как отмечает издание, продажи футболок превышают запланированные «Реалом» объемы: при заказе футболки сайт магазина уведомляет о задержке доставки, которая может составить от четырех до шести недель. В то же время при покупке футболок других игроков команды доставка составит от четырех до шести дней.

Ранее Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. В составе парижан форвард стал шестикратным чемпионом Франции, четырежды выиграл Кубок страны. Игрок забил 256 мячей за команду и является рекордсменом «ПСЖ» по этому показателю. Вместе со сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом в 2022 году. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

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