Блогер Литвин рассказал, как Неймар «подкатывал» к его девушке

«Неймар подкатывал к моей девушке именно в тот момент, когда я начал к ней подкатывать. Он хотел увидеться, приглашал ее в Париж, говорил: “Знаю, какая ситуация в стране, если нужна моя помощь…” Короче, пытался проявить себя. Я в начале эту тему не поднимал, она же тогда не была моей девушкой. Я чисто случайно это увидел в телефоне. Она сидела в стороне с подругой, и я увидел. И думаю: “Ого (в оригинале используется другое слово. — Прим. “Чемпионата”). А почему (в оригинале используется другое слово. — Прим. “Чемпионата”) мне не написал? Я бы поехал”. А Адель не поехала», — сказал Литвин в интервью YouTube-каналу «Вписка».