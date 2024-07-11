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21:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Блогер Литвин рассказал, как Неймар «подкатывал» к его девушке

Известный российский блогер Михаил Литвин рассказал, что звезда сборной Бразилии и «Аль-Хиляля» Неймар подкатывал к его девушке Адель Вейгель.

Блогер Литвин рассказал, как Неймар «подкатывал» к его девушке | Источник: Чемпионат.com

«Неймар подкатывал к моей девушке именно в тот момент, когда я начал к ней подкатывать. Он хотел увидеться, приглашал ее в Париж, говорил: “Знаю, какая ситуация в стране, если нужна моя помощь…” Короче, пытался проявить себя. Я в начале эту тему не поднимал, она же тогда не была моей девушкой. Я чисто случайно это увидел в телефоне. Она сидела в стороне с подругой, и я увидел. И думаю: “Ого (в оригинале используется другое слово. — Прим. “Чемпионата”). А почему (в оригинале используется другое слово. — Прим. “Чемпионата”) мне не написал? Я бы поехал”. А Адель не поехала», — сказал Литвин в интервью YouTube-каналу «Вписка».

Бразильский футболист является воспитанником академии «Сантоса». За чёрно-белых Неймар провёл 183 матча, в которых забил 107 голов и отдал 51 результативную передачу. В «Аль-Хиляль» нападающий перешёл из «ПСЖ» летом 2023 года. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Также Неймар выступал за испанскую «Барселону», с которой стал обладателем требла.

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