Кандидат в сборную Казахстана перешел в российский клуб из «Астаны»

Талгат — воспитанник клуба и один из первых выпускников футбольного центра «Астаны». Свою карьеру он продолжит в составе российского клуба «КамАЗ» (Набережные Челны). Стороны подписали контракт до 30 июня 2025 года.

«КамАЗ» у себя в соцсетях подтвердил переход казахстанского игрока. В новой команде он будет выступать под номером 5.