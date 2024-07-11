Кандидат в сборную Казахстана перешел в российский клуб из «Астаны»
Футбольный клуб «Астана» объявил об уходе казахстанского защитника Талгата Кусяпова, передают Vesti.kz.
Астана
КАМАЗПервая лига: таблица и календарьПервая лига: таблица и календарь
Футбольный клуб «Астана» объявил об уходе казахстанского защитника Талгата Кусяпова, передают Vesti.kz.
Талгат — воспитанник клуба и один из первых выпускников футбольного центра «Астаны». Свою карьеру он продолжит в составе российского клуба «КамАЗ» (Набережные Челны). Стороны подписали контракт до 30 июня 2025 года.
«КамАЗ» у себя в соцсетях подтвердил переход казахстанского игрока. В новой команде он будет выступать под номером 5.
В карьере Кусяпова также были кокшетауский «Окжетпес» и актауский «Каспий». Вызывался в сборные Казахстана до 17, 18, 19 и 21 года. Является кандидатом в главную национальную команду.