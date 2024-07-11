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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:42 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидат в сборную Казахстана перешел в российский клуб из «Астаны»

Футбольный клуб «Астана» объявил об уходе казахстанского защитника Талгата Кусяпова, передают Vesti.kz.

Астана
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Источник: ФК "Астана"

Талгат — воспитанник клуба и один из первых выпускников футбольного центра «Астаны». Свою карьеру он продолжит в составе российского клуба «КамАЗ» (Набережные Челны). Стороны подписали контракт до 30 июня 2025 года.

«КамАЗ» у себя в соцсетях подтвердил переход казахстанского игрока. В новой команде он будет выступать под номером 5.

В карьере Кусяпова также были кокшетауский «Окжетпес» и актауский «Каспий». Вызывался в сборные Казахстана до 17, 18, 19 и 21 года. Является кандидатом в главную национальную команду.

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