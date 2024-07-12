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01:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «ПСЖ» предложил «Наполи» 200 миллионов евро за трансфер двух игроков

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Французский «Пари Сен-Жермен» предложил итальянскому «Наполи» 200 миллионов евро за трансфер футболистов Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелии, сообщает Corriere dello Sport.

Наполи
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По информации источника, неаполитанцы готовы рассмотреть продажу нигерийского форварда, но не собираются отпускать Кварацхелию, несмотря на желание «ПСЖ» купить обоих игроков.

Отмечается, что в июне клуб уже выступал с предложением к бывшему футболисту российских «Локомотива» и «Рубина», но президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис отказался продавать полузащитника сборной Грузии, которому парижане предлагали зарплату в размере 11 млн евро в год. Также в прошлом году он отклонил предложение «ПСЖ» по Осимхену в размере 150 млн.

Кварацхелия представляет «Наполи» с лета 2022 года и в дебютном сезоне был признан лучшим игроком Серии А. Осимхен в том же розыгрыше стал лучшим бомбардиром турнира. В сезоне-2022/23 игроки помогли «Наполи» впервые с 1990 года стать чемпионом Италии. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость Кварацхелии составляет 80 млн евро, Осимхена — 100 млн.

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