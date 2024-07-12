СМИ: «ПСЖ» предложил «Наполи» 200 миллионов евро за трансфер двух игроков

По информации источника, неаполитанцы готовы рассмотреть продажу нигерийского форварда, но не собираются отпускать Кварацхелию, несмотря на желание «ПСЖ» купить обоих игроков.

Отмечается, что в июне клуб уже выступал с предложением к бывшему футболисту российских «Локомотива» и «Рубина», но президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис отказался продавать полузащитника сборной Грузии, которому парижане предлагали зарплату в размере 11 млн евро в год. Также в прошлом году он отклонил предложение «ПСЖ» по Осимхену в размере 150 млн.

Кварацхелия представляет «Наполи» с лета 2022 года и в дебютном сезоне был признан лучшим игроком Серии А. Осимхен в том же розыгрыше стал лучшим бомбардиром турнира. В сезоне-2022/23 игроки помогли «Наполи» впервые с 1990 года стать чемпионом Италии. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость Кварацхелии составляет 80 млн евро, Осимхена — 100 млн.