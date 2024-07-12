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11:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Каряка: Арсен Захарян по-любому выстрелит в «Реале Сосьедад»

Бывший футболист сборной России, португальской «Бенфики» и московского «Динамо» Андрей Каряка поделился ожиданиями от выступлений российского полузащитника «Реала Сосьедада» Арсена Захаряна в сезоне-2024/2025.

Реал Сосьедад
Андрей Каряка: Арсен Захарян по-любому выстрелит в «Реале Сосьедад» | Источник: Чемпионат.com

«Я думаю, что Захарян в следующем сезоне проявит себя лучше в “Реале Сосьедад”. Дай бог, чтобы травмы обошли его стороной. Он по-любому выстрелит. Но он уже в прошлом сезоне показал несколько хороших матчей, однако травмы не дали ему раскрыться. У Захаряна большое будущее», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне-2023/2024 испанской Примеры 21-летний Арсен Захарян провёл 29 матчей, в которых забил один мяч и оформил две голевые передачи. Также на счету полузащитника пять игр в Лиге чемпионов и шесть матчей в Кубке Испании. Результативными действиями россиянин не отметился.

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