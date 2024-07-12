Андрей Каряка: Арсен Захарян по-любому выстрелит в «Реале Сосьедад»

«Я думаю, что Захарян в следующем сезоне проявит себя лучше в “Реале Сосьедад”. Дай бог, чтобы травмы обошли его стороной. Он по-любому выстрелит. Но он уже в прошлом сезоне показал несколько хороших матчей, однако травмы не дали ему раскрыться. У Захаряна большое будущее», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.