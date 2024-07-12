Канчельскис — о Миранчуке в «Атланте»: лучше играть в МЛС, чем в России

«Решение о переезде в США зависит только от Миранчука и его близких. На данный момент лучше играть в МЛС, чем в России. Пока мы варимся в своём котле. Время покажет, правильным ли решением окажется переход Миранчука в “Атланту”. В моём понимании переход в США — это правильное решение», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.