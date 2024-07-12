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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:08 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб из Казахстана не приехал на игру и может сняться с чемпионата

«Акжайык» не приехал на выездной матч с «Актобе-М» в рамках 15-го тура первой лиги Казахстана. Возможно, футбольный клуб из Уральска снимется с чемпионата, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Серый CARDINAL.

АкжайыкЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: Соцсети

"Чуть больше месяца назад мы давали инсайд о том, что уральский клуб не сегодня, так завтра снимется с чемпионата среди команд первой лиги. Однако учредитель Гульдария Кауиева решительно опровергла все домыслы об этом и гарантировала, что команда закончит чемпионат, чего бы ей это не стоило.

Но похоже, что те слухи оказались небеспочвенными. На днях выяснилось, что игра дубля «Актобе» с уральцами перенесена (или будет засчитано техническое поражение?).

Ну, а в самом Уральске, как пишут некоторые СМИ, руководство клуба вступило в острое противостояние с местным облспортом. Чем оно закончится, сказать трудно. Но уже сейчас понятно, что игроки бесплатно играть не хотят", — пишет источник.

«Акжайык» идет на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 6 очков в 12 матчах. В свое время уральцы выступали в казахстанской премьер-лиге (КПЛ).

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