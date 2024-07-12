Клуб из Казахстана не приехал на игру и может сняться с чемпионата

Источник: Соцсети

"Чуть больше месяца назад мы давали инсайд о том, что уральский клуб не сегодня, так завтра снимется с чемпионата среди команд первой лиги. Однако учредитель Гульдария Кауиева решительно опровергла все домыслы об этом и гарантировала, что команда закончит чемпионат, чего бы ей это не стоило.

Но похоже, что те слухи оказались небеспочвенными. На днях выяснилось, что игра дубля «Актобе» с уральцами перенесена (или будет засчитано техническое поражение?).

Ну, а в самом Уральске, как пишут некоторые СМИ, руководство клуба вступило в острое противостояние с местным облспортом. Чем оно закончится, сказать трудно. Но уже сейчас понятно, что игроки бесплатно играть не хотят", — пишет источник.