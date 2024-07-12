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19:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» продлил контракт с главным тренером Симоне Индзаги

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги продлил контракт с клубом. Об этом сообщил официальный сайт «Интера».

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«Интер» продлил контракт с главным тренером Симоне Индзаги | Источник: Getty Images

«Миланский “Интер” рад сообщить о продлении контракта с тренером Симоне Индзаги. Благодаря новому соглашению тренер будет возглавлять “нерадзурри” до 2026 года. Трёхлетняя работа, которая привела к завоеванию “второй звезды” и навсегда связала имя Симоне Индзаги с “Интером”. Тренер из Пьяченцы и “Интер” будут вместе до 2026 года. Продление отношений произошло после трёх выдающихся сезонов, за которые Индзаги поднял в небо шесть трофеев», — написано в заявлении клуба.

«Интер» занял первое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2023/2024. Команда набрала 94 очка за 38 матчей.

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