«Интер» продлил контракт с главным тренером Симоне Индзаги

«Миланский “Интер” рад сообщить о продлении контракта с тренером Симоне Индзаги. Благодаря новому соглашению тренер будет возглавлять “нерадзурри” до 2026 года. Трёхлетняя работа, которая привела к завоеванию “второй звезды” и навсегда связала имя Симоне Индзаги с “Интером”. Тренер из Пьяченцы и “Интер” будут вместе до 2026 года. Продление отношений произошло после трёх выдающихся сезонов, за которые Индзаги поднял в небо шесть трофеев», — написано в заявлении клуба.