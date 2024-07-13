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11:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Фото: Джейдон Санчо вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо вернулся к тренировкам с командой.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Фото: Джейдон Санчо вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед» | Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что Санчо провёл встречу с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, чтобы обсудить конфликт. По информации источника, встреча завершилась позитивно. В ходе неё Санчо и тен Хаг прояснили ситуацию и согласились «подвести черту» под их разногласиями и двигаться дальше.

Напомним, в начале минувшего сезона тен Хаг заявил, что Санчо недостаточно выкладывается на тренировках, после чего футболист публично заявил, что слова нидерландского специалиста не соответствуют действительности. В итоге тен Хаг отстранил нападающего от основного состава команды. В зимнее трансферное окно 24-летний Джейдон Санчо на правах аренды перешёл в дортмундскую «Боруссию».

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