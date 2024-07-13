Фото: Джейдон Санчо вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что Санчо провёл встречу с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, чтобы обсудить конфликт. По информации источника, встреча завершилась позитивно. В ходе неё Санчо и тен Хаг прояснили ситуацию и согласились «подвести черту» под их разногласиями и двигаться дальше.