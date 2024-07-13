«Челси» объявил о переходе португальского полузащитника

«Способный играть в обороне и полузащите 20-летний футболист подписал семилетний контракт на “Стэмфорд Бридж”, который предусматривает опцию продления ещё на один год, и присоединится к основной команде Энцо Марески для прохождения предсезонной подготовки. Добро пожаловать в “Челси”, Ренато!» — написано в заявлении клуба.

«Я просто в восторге от того, что нахожусь здесь. Это один из крупнейших клубов Англии — самый большой для меня — и я просто очень рад начать», — сказал Вейга.