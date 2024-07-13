«Челси» объявил о переходе португальского полузащитника
20-летний португальский полузащитник Ренату Вейга стал игроком английского «Челси».
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20-летний португальский полузащитник Ренату Вейга стал игроком английского «Челси».
Об этом сообщил официальный сайт клуба.
«Способный играть в обороне и полузащите 20-летний футболист подписал семилетний контракт на “Стэмфорд Бридж”, который предусматривает опцию продления ещё на один год, и присоединится к основной команде Энцо Марески для прохождения предсезонной подготовки.
Добро пожаловать в “Челси”, Ренато!» — написано в заявлении клуба.
«Я просто в восторге от того, что нахожусь здесь. Это один из крупнейших клубов Англии — самый большой для меня — и я просто очень рад начать», — сказал Вейга.
Предыдущим клубом полузащитника был швейцарский «Базель».
«Челси» завершил сезон-2023/2024 английской Премьер-лиги на шестом месте.