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10:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Стало известно, сколько заработал «Реал» на продаже футболок Мбаппе за первый день

«Реал» начал продавать футболки своего нового нападающего Килиана Мбаппе.

Реал
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Стало известно, сколько заработал «Реал» на продаже футболок Мбаппе за первый день | Источник: Чемпионат.com

Как сообщает Madrid Xtra со ссылкой на El Chiringuito, за первый день продаж мадридский клуб реализовал более 7 тыс. футболок игрока и заработал € 800 тыс. через онлайн-магазин.

Ранее мадридский клуб сообщил, что официальная презентация французского нападающего состоится 16 июля.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Ранее сообщалось, что в «Реале» оказались не готовы к высокому спросу на футболки Мбаппе и сообщили о возможных задержках с доставками.

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