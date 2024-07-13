Стало известно, сколько заработал «Реал» на продаже футболок Мбаппе за первый день | Источник: Чемпионат.com

Как сообщает Madrid Xtra со ссылкой на El Chiringuito, за первый день продаж мадридский клуб реализовал более 7 тыс. футболок игрока и заработал € 800 тыс. через онлайн-магазин.

Ранее мадридский клуб сообщил, что официальная презентация французского нападающего состоится 16 июля.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.