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11:07 (мск), источник: ТАСС

СМИ: футболист сборной Грузии Микаутадзе может перейти в «Монако»

Нападающий будет получать €20 млн в год, а также €4 млн бонусами.

Монако
Грузия
МетцЧемпионат Франции: таблица и календарьЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Reuters

ТАСС, 13 июля. Грузинский нападающий Жорж Микаутадзе в ближайшее время завершит переход в футбольный клуб «Монако», выступающий в чемпионате Франции. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, Микаутадзе будет получать €20 млн в год, а также €4 млн бонусами. 1 июля пресс-служба нидерландского «Аякса» объявила о переходе Микаутадзе во французский «Мец» на постоянной основе.

Микаутадзе 23 года, он является выпускником академии «Меца», выступал за команду с 2017 по 2023 год, поиграв за это время в бельгийском «Серене» на правах аренды. В 2023 году грузинский форвард перешел в «Аякс».

Сборная Грузии, в составе которой выступает Микаутдзе, 30 июня проиграла команде Испании в матче ⅛ финала чемпионата Европы (1:4). Нападающий забил на турнире три гола и делит первую строчку в списке лучших бомбардиров вместе с Джамалом Мусиалой (Германия), Гарри Кейном (Англия), Дани Ольмо (Испания), Коди Гакпо (Нидерланды) и Иваном Шранцом (Словакия).

В прошлом сезоне «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, занял второе место в турнирной таблице чемпионата Франции и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

Испания
4:1
Первый тайм: 1:1
Грузия
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