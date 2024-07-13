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12:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» объявил о подписании нападающего Мехди Тареми

Бывший нападающий португальского «Порту» Мехди Тареми на правах свободного агента перешёл в «Интер».

Интер
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«Интер» объявил о подписании нападающего Мехди Тареми | Источник: Чемпионат.com

Об это сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.

Соглашение с 31‑летним иранцем рассчитано до 30 июня 2027 года.

По сведениям СМИ, миланский клуб договорился с Тареми о переходе на правах свободного агента ещё весной.

Тареми выступал за «Порту» с 2020 года. В прошломсезоне форвард провёл за «драконов» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 10 млн.

Напомним, «Интер» занял первое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2023/2024. Команда набрала 94 очка за 38 матчей.

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