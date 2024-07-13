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12:16 (мск), источник: Sport24

«Наполи» объявил о подписании защитника сборной Италии

«Наполи» объявил о подписании защитника «Торино» и сборной Италии Алессандро Буонджорно.

Наполи
ТориноЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

О подробностях сделки не сообщается. По данным портала Transfermarkt, «Наполи» заплатил за 25-летнего футболиста 35 млн евро, а контракт игрока с адзурри рассчитан до 2029 года.

В сезоне-2023/24 Буонджорно забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 29 матчах Серии А.

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