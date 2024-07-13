«Наполи» объявил о подписании защитника сборной Италии
«Наполи» объявил о подписании защитника «Торино» и сборной Италии Алессандро Буонджорно.
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«Наполи» объявил о подписании защитника «Торино» и сборной Италии Алессандро Буонджорно.
О подробностях сделки не сообщается. По данным портала Transfermarkt, «Наполи» заплатил за 25-летнего футболиста 35 млн евро, а контракт игрока с адзурри рассчитан до 2029 года.
В сезоне-2023/24 Буонджорно забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 29 матчах Серии А.