Стартовый матч тура КПЛ-2024 завершился вничью

Источник: ФК "Жетысу"

Встреча в Караганде завершилась со счетом 0:0. Команды создали считанное количество голевых моментов — гости нанесли два удара в створ ворот, хозяева — один.

Таким образом, «Жетысу», набрав 17 очков, настиг идущий на шестом месте «Атырау», у которого такое же количество баллов.

У «Шахтера» восемь баллов и последнее место в таблице КПЛ-2024.