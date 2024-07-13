Стартовый матч тура КПЛ-2024 завершился вничью
Карагандинский «Шахтер» провел матч 14-го тура КПЛ-2024 против «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Шахтер Кг
ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Карагандинский «Шахтер» провел матч 14-го тура КПЛ-2024 против «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Караганде завершилась со счетом 0:0. Команды создали считанное количество голевых моментов — гости нанесли два удара в створ ворот, хозяева — один.
Таким образом, «Жетысу», набрав 17 очков, настиг идущий на шестом месте «Атырау», у которого такое же количество баллов.
У «Шахтера» восемь баллов и последнее место в таблице КПЛ-2024.
Отметим, что сегодня также сыграют «Кайсар» и «Елимай», а завтра, 14 июля «Кайрат» примет «Женис».