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18:36 (мск), источник: Vesti.kz

Стартовый матч тура КПЛ-2024 завершился вничью

Карагандинский «Шахтер» провел матч 14-го тура КПЛ-2024 против «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Шахтер Кг
ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Жетысу"

Встреча в Караганде завершилась со счетом 0:0. Команды создали считанное количество голевых моментов — гости нанесли два удара в створ ворот, хозяева — один.

Таким образом, «Жетысу», набрав 17 очков, настиг идущий на шестом месте «Атырау», у которого такое же количество баллов.

У «Шахтера» восемь баллов и последнее место в таблице КПЛ-2024.

Отметим, что сегодня также сыграют «Кайсар» и «Елимай», а завтра, 14 июля «Кайрат» примет «Женис».

Шахтер Кг
-:-
Первый тайм: 0:0
Жетысу
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