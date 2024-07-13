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20:14 (мск), источник: Vesti.kz

Драматичным камбэком с голом на 95-й минуте и удалением завершился матч КПЛ

Кызылординский «Кайсар» и «Елимай» из Семея сыграли в матче 14-го тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

Кайсар
ЕлимайЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Кайсар"

Встреча в Кызылорде завершилась вничью — 1:1. Гости на 13-й минуте вышли вперед после гола Алекса Дос Сантоса.

Хозяева отыгрались на 56-й минуте благодаря голу Айбара Жаксылыкова, который исправился за нереализованный пенальти.

Отметим, что «Кайсар» с 61-й минуты играли в меньшинстве после удаления Токтара Жангылышбая.

Несмотря на эти обстоятельства, «волки» сумели вырвать победу в добавленное время: на 95-й минуте «Кайсар» сумел провести контратаку, которую завершил Горан Милойко.

Таким образом, «Кайсар» набрал 19 очков и поднялся с восьмого на шестое место. У «Елимая» также 19 баллов и пятая строчка.

Кайсар
-:-
Первый тайм: 0:0
Елимай
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