Драматичным камбэком с голом на 95-й минуте и удалением завершился матч КПЛ

Источник: ФК "Кайсар"

Встреча в Кызылорде завершилась вничью — 1:1. Гости на 13-й минуте вышли вперед после гола Алекса Дос Сантоса.

Хозяева отыгрались на 56-й минуте благодаря голу Айбара Жаксылыкова, который исправился за нереализованный пенальти.

Отметим, что «Кайсар» с 61-й минуты играли в меньшинстве после удаления Токтара Жангылышбая.

Несмотря на эти обстоятельства, «волки» сумели вырвать победу в добавленное время: на 95-й минуте «Кайсар» сумел провести контратаку, которую завершил Горан Милойко.