Драматичным камбэком с голом на 95-й минуте и удалением завершился матч КПЛ
Кызылординский «Кайсар» и «Елимай» из Семея сыграли в матче 14-го тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.
Кайсар
ЕлимайЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Кызылординский «Кайсар» и «Елимай» из Семея сыграли в матче 14-го тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Кызылорде завершилась вничью — 1:1. Гости на 13-й минуте вышли вперед после гола Алекса Дос Сантоса.
Хозяева отыгрались на 56-й минуте благодаря голу Айбара Жаксылыкова, который исправился за нереализованный пенальти.
Отметим, что «Кайсар» с 61-й минуты играли в меньшинстве после удаления Токтара Жангылышбая.
Несмотря на эти обстоятельства, «волки» сумели вырвать победу в добавленное время: на 95-й минуте «Кайсар» сумел провести контратаку, которую завершил Горан Милойко.
Таким образом, «Кайсар» набрал 19 очков и поднялся с восьмого на шестое место. У «Елимая» также 19 баллов и пятая строчка.