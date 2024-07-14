Голкипер «Реала» Андрей Лунин может стать одноклубником Роналду в Саудовской Аравии

Контракт Лунина с «Реалом» истекает уже следующим летом, и прогресса в его продлении не наблюдается, а к вратарю проявляют интерес топовые клубы из Англии. Однако теперь появился третий вариант развития событий. Как сообщил итальянский журналист Руди Галетти на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter), Лунин дал добро на встречу с представителями Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF).