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09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Голкипер «Реала» Андрей Лунин может стать одноклубником Роналду в Саудовской Аравии

Будущее украинского голкипера Андрея Лунина может получить неожиданное развитие.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Голкипер «Реала» Андрей Лунин может стать одноклубником Роналду в Саудовской Аравии | Источник: Getty Images

Вместо продления контракта с «Реалом» или трансфера в европейский клуб вратарь может перейти в саудовскую лигу.

Контракт Лунина с «Реалом» истекает уже следующим летом, и прогресса в его продлении не наблюдается, а к вратарю проявляют интерес топовые клубы из Англии. Однако теперь появился третий вариант развития событий. Как сообщил итальянский журналист Руди Галетти на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter), Лунин дал добро на встречу с представителями Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF).

Стороны проведут переговоры на следующей неделе, а целью Андрея является получение выгодного предложения.

Инсайдер отметил, что нового вратаря сейчас ищут два топ-клуба Саудовской Аравии: «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Однако, кроме Лунина, они также ведут переговоры с вратарём «Манчестер Сити» Эдерсоном и голкипером «Ливерпуля» Алисоном Бекером.

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