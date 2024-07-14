Матч «Кайрата» в КПЛ завершился сенсацией
Сегодня, 14 июля, в матче 14-го тура казахстанской Премьер-лиги алматинский «Кайрат» сыграл дома с астанинским «Женисом», передает Vesti.kz.
Кайрат
ЖенисЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Сегодня, 14 июля, в матче 14-го тура казахстанской Премьер-лиги алматинский «Кайрат» сыграл дома с астанинским «Женисом», передает Vesti.kz.
В дебюте второго тайма Жоао Пауло вывел алматинцев вперед, но точный выстрел Лукаса Будинского за семь минут до конца основного времени восстановил статус-кво. В оставшееся время голов забито не было.
Этот результат позволил алматинцам набрать 22 очка догнать, идущего вторым в турнирной таблице «Актобе».
При этом, «Женис» с девятью баллами занимает предпоследнее место.
Лидирует в чемпионате «Ордабасы», у которых 25 баллов.