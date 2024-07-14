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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:46 (мск), источник: Vesti.kz

Матч «Кайрата» в КПЛ завершился сенсацией

Сегодня, 14 июля, в матче 14-го тура казахстанской Премьер-лиги алматинский «Кайрат» сыграл дома с астанинским «Женисом», передает Vesti.kz.

Кайрат
ЖенисЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Кайрат"

В дебюте второго тайма Жоао Пауло вывел алматинцев вперед, но точный выстрел Лукаса Будинского за семь минут до конца основного времени восстановил статус-кво. В оставшееся время голов забито не было.

Этот результат позволил алматинцам набрать 22 очка догнать, идущего вторым в турнирной таблице «Актобе».

При этом, «Женис» с девятью баллами занимает предпоследнее место.

Лидирует в чемпионате «Ордабасы», у которых 25 баллов.

Кайрат
1:1
Первый тайм: 0:0
Женис
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