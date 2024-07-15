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22:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» определилась с будущим известного легионера

Французский футболист Фабьен Урега покинул «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Meta-Ratings.kz.

АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Астана"

В текущем сезоне легионер провел во всех турнирах 11 матчей, оформив одну голевую передачу. В начале года Урега продлил соглашение с «Астаной», рассчитанное до конца 2024 года с опцией возможного продления еще на один сезон.

Урега перешел в «Астану» из литовского «Жальгириса» в 2023 году. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 150 тысяч евро.

В его карьере также были французские «Орлеан», «Сошо», «Париж», «Дранси», «Гавр» и бельгийский «Виртон».

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