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01:12 (мск), источник: Sport24

Сафонов начал подготовку к сезону в составе «ПСЖ»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов в понедельник прибыл в тренировочный центр «ПСЖ» в Пуасси (пригород Парижа), сообщает Le Parisien.

ПСЖ
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Сафонов начал подготовку к сезону в составе «ПСЖ» | Источник: ФК «ПСЖ»

Тренировки команды с мячом начнутся в среду. При этом парижане пока будут обходиться без своих лидеров — участники Евро-2024 и Кубка Америки получили трехнедельный отпуск.

7 августа «ПСЖ» проведет товарищеский матч с «Штурмом», а 10-го — с «РБ Лейпциг».

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