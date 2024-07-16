Сафонов начал подготовку к сезону в составе «ПСЖ»
Вратарь сборной России Матвей Сафонов в понедельник прибыл в тренировочный центр «ПСЖ» в Пуасси (пригород Парижа), сообщает Le Parisien.
ПСЖ
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Вратарь сборной России Матвей Сафонов в понедельник прибыл в тренировочный центр «ПСЖ» в Пуасси (пригород Парижа), сообщает Le Parisien.
Тренировки команды с мячом начнутся в среду. При этом парижане пока будут обходиться без своих лидеров — участники Евро-2024 и Кубка Америки получили трехнедельный отпуск.
7 августа «ПСЖ» проведет товарищеский матч с «Штурмом», а 10-го — с «РБ Лейпциг».