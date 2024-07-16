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16:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» презентовал Мбаппе! На «Сантьяго Бернабеу» собралось 80 тысяч зрителей

Получилось масштабно.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Выдыхайте, мадридисты: Килиан Мбаппе теперь уже точно в «Реале». 25-летнего француза официально представили на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в присутствии 80 тысяч зрителей.

До презентации

Разумеется, день Килиана начался задолго до презентации на стадионе. Мбаппе по традиции прошел медосмотр:

Источник: ФК "Реал" Мадрид

Важнейший момент — подписание контракта:

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Сфотографировался с новыми доспехами — некоторое время Килиан будет играть под девятым номером.

Источник: ФК "Реал Мадрид"

На стадионе

Потом настало время ехать на презентацию. На стадион Мбаппе прибыл примерно за 15 минут до начала церемонии. Разумеется, сразу же примерил заветную футболку.

Источник: ФК "Реал" Мадрид

Пока Мбаппе готовился, на поле появилась легендарная троица — президент клуба Перес, почетный президент Пирри и экс-тренер «сливочных» и кумир Килиана — Зинедин Зидан.

Источник: AFP 2023

Перес выступил — и правильно расставил акценты: «Пришло время пригласить исключительного игрока, который поможет нам продолжать побеждать. Игрока, который исполняет мечту всей своей жизни. Сегодня мы приветствуем Килиана Мбаппе».

И вот он — в форме «Реала» и на «Сантьяго Бернабеу».

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Килиан внимательно слушал Переса, а потом выступил сам. Кстати, на испанском: «Я хочу осуществить еще одну свою мечту и стать наравне с лучшим клубом мира. Я собираюсь отдать свою жизнь за этот клуб».

Источник: AFP 2023

И даже поцеловал эмблему!

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Дальше — групповое фото:

Источник: AFP 2023

Без традиционного «Ала Мадрид» тоже не обошлось:

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Ну, а потом — не менее традиционный обход трибун с раздариванием мячей:

Источник: AFP 2023

В эти минуты фанаты «Реала» счастливы — и их можно понять. Теперь за них выступает один из лучших игроков мира. Можно только поздравить их с этим и следить — получится ли эта история столь же славной, какой получилась история Криштиану Роналду? Как минимум, презентации звезд получились одинаково масштабными.

Автор: Артем Белинин

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