УЕФА пригласил главу КФФ на финал Евро: известны подробности

"В ходе встречи в Берлине (Германия) президент КФФ поделился с Чеферином текущим положением дел по совместным проектам КФФ и УЕФА, планами по дальнейшему развитию казахстанского футбола, а также потенциальную возможность организации Конгресса УЕФА в Казахстане.

Чеферин выразил поддержку этим инициативам и подчеркнул важность сотрудничества для достижения общих целей. А также высоко оценил проводимую работу в рамках совместных проектов и программ UEFA Assist и UEFA Academy, а также проектов по развитию детско-юношеского футбола и развитию инфраструктуры.

Казахстанская федерация футбола продолжает активно укреплять свои позиции в мировом футбольном сообществе. КФФ и УЕФА поддерживают конструктивные и прозрачные отношения, направленные на развитие футбола", — гласит официальное сообщение КФФ.