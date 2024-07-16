УЕФА пригласил главу КФФ на финал Евро: известны подробности
Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов по приглашению главы УЕФА Александера Чеферина посетил финал Евро-2024, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.
Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов по приглашению главы УЕФА Александера Чеферина посетил финал Евро-2024, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.
"В ходе встречи в Берлине (Германия) президент КФФ поделился с Чеферином текущим положением дел по совместным проектам КФФ и УЕФА, планами по дальнейшему развитию казахстанского футбола, а также потенциальную возможность организации Конгресса УЕФА в Казахстане.
Чеферин выразил поддержку этим инициативам и подчеркнул важность сотрудничества для достижения общих целей. А также высоко оценил проводимую работу в рамках совместных проектов и программ UEFA Assist и UEFA Academy, а также проектов по развитию детско-юношеского футбола и развитию инфраструктуры.
Казахстанская федерация футбола продолжает активно укреплять свои позиции в мировом футбольном сообществе. КФФ и УЕФА поддерживают конструктивные и прозрачные отношения, направленные на развитие футбола", — гласит официальное сообщение КФФ.
Напомним, в решающем матче чемпионата Европы встречались сборные Испании и Англии. «Красная фурия» в этой игре одержала победу (2:1), в четвертый раз в истории став чемпионом Евро.