Килиан Мбаппе обратился к болельщикам мадридского «Реала»

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«Привет, фанаты “Мадрида”! Я действительно счастлив носить футболку мадридского “Реала”. С нетерпением жду своего первого матча в ближайшее время. Привет Мадриду», — сказал Мбаппе в видео, опубликованном в соцсетях «Реала».

Сегодня, 16 июля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» прошла торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале», в ходе которой игрок подписал контракт, а также дал свою первую пресс-конференцию в качестве футболиста «Королевского клуба».