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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
02:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Килиан Мбаппе обратился к болельщикам мадридского «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выступил с обращением к фанатам клуба.

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«Привет, фанаты “Мадрида”! Я действительно счастлив носить футболку мадридского “Реала”. С нетерпением жду своего первого матча в ближайшее время. Привет Мадриду», — сказал Мбаппе в видео, опубликованном в соцсетях «Реала».

Сегодня, 16 июля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» прошла торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале», в ходе которой игрок подписал контракт, а также дал свою первую пресс-конференцию в качестве футболиста «Королевского клуба».

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.

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