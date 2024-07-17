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00:37 (мск), источник: Sport24

В Италии рассказали о проблемах при переходе Алексея Миранчука в «Атланту»

Итальянский журналист Лука Бендони поделился инсайдерской информацией о возможном переходе российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в американскую «Атланту».

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В Италии рассказали о проблемах при переходе Алексея Миранчука в «Атланту» | Источник: Getty Images

Ранее появилась информация, что Миранчук дал согласие на трансфер в «Атланту», о котором объявят в ближайшее время.

«Насколько я знаю, переход Миранчука еще не до конца согласован, “Аталанта” хочет 13−15 миллионов, а сам Алексей все еще сомневается. Спортивный директор “Атланты” сейчас в Бергамо и старается убедить футболиста перебраться в США. Клубы из Италии же не готовы платить за него требуемую сумму», — заявил Бендони в интервью «Евро-Футбол.ру».

Контракт 28-летнего Алексея Миранчука с «Аталантой» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 10 миллионов евро.

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