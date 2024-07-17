В Италии рассказали о проблемах при переходе Алексея Миранчука в «Атланту»
Итальянский журналист Лука Бендони поделился инсайдерской информацией о возможном переходе российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в американскую «Атланту».
Итальянский журналист Лука Бендони поделился инсайдерской информацией о возможном переходе российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в американскую «Атланту».
Ранее появилась информация, что Миранчук дал согласие на трансфер в «Атланту», о котором объявят в ближайшее время.
«Насколько я знаю, переход Миранчука еще не до конца согласован, “Аталанта” хочет 13−15 миллионов, а сам Алексей все еще сомневается. Спортивный директор “Атланты” сейчас в Бергамо и старается убедить футболиста перебраться в США. Клубы из Италии же не готовы платить за него требуемую сумму», — заявил Бендони в интервью «Евро-Футбол.ру».
Контракт 28-летнего Алексея Миранчука с «Аталантой» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 10 миллионов евро.