В Италии рассказали о проблемах при переходе Алексея Миранчука в «Атланту»

Ранее появилась информация, что Миранчук дал согласие на трансфер в «Атланту», о котором объявят в ближайшее время.

«Насколько я знаю, переход Миранчука еще не до конца согласован, “Аталанта” хочет 13−15 миллионов, а сам Алексей все еще сомневается. Спортивный директор “Атланты” сейчас в Бергамо и старается убедить футболиста перебраться в США. Клубы из Италии же не готовы платить за него требуемую сумму», — заявил Бендони в интервью «Евро-Футбол.ру».