Кто заберёт «Золотой мяч»? Пока всё не так однозначно

Золотой мяч — 2024: претенденты, кто фаворит, котировки букмекеров, мнение журналистов, Родри, Винисиус, Беллингем | Источник: Getty Images

Чемпионат Европы и Кубок Америки — всё. Главная интрига оставшейся части года: кто получит «Золотой мяч»? Церемония состоится в конце октября в Париже.

Журналисты высоко ценят Родри. Винисиус ухудшил положение после Кубка Америки

По мнению сайта Goal.com, главным претендентом на получение «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. В минувшем сезоне он вместе с клубом победил в чемпионате Англии, на клубном чемпионате мира и взял Суперкубок УЕФА. А несколько дней назад получил золотую медаль чемпионата Европы и звание лучшего футболиста турнира.

«Родри остаётся лучшим опорным полузащитником в мире. И тот факт, что он выработал привычку забивать важнейшие мячи, ещё больше укрепляет его в статусе одного из главных претендентов на “Золотой мяч”. Он пропустил второй тайм финала Евро-2024, но перформанс в других матчах позволил ему стать лучшим футболистом турнира. Получения этой награды может быть достаточно для перемещения на первую строчку претендентов на “Золотой мяч”, — такую характеристику игроку даёт сайт.

На второй строчке рейтинга Goal нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Вот что пишут по поводу южноамериканца: «Когда бразилец решил проблемы с физической формой, то прекрасно себя проявил. Хет-трик в финале Суперкубка с “Барсой”, результативная игра в Ла Лиге, яркие выступления в решающих матчах Лиги чемпионов. Однако летом всё пошло не по плану. Винисиус дважды забил Парагваю на групповом этапе Кубка Америки, но потом заработал дисквалификацию на четвертьфинал. В итоге он наблюдал с трибун, как его сборная проигрывает в серии пенальти. Похоже, это открыло дверь для другого претендента на “Золотой мяч”.

Замыкает первую тройку Джуд Беллингем. Сайт отмечает, что победа на чемпионате Европы сделала бы англичанина главным претендентом на награду.

«Лучший футболист первой половины сезона-2023/2024. Он не только забивал часто, но и делал это в важных матчах. Шумиха вокруг англичанина несколько поутихла в начале 2024 года, отчасти из-за того, что Джуд пропускал встречи из-за травм и дисквалификаций. Тем не менее он подтвердил заявку на “Золотой мяч” неутомимой игрой на финише сезона. Джуд помог выбить “Манчестер Сити” из Лиги чемпионов и снова забил победный мяч в “эль класико”. Он забил два важных мяча на Евро, особенно запомнился удар через себя, который позволил сборной Англии уйти в овертайм и уже потом не вылететь с турнира на стадии ⅛ финала. Победа в финале наверняка привела бы Джуда к первому “Золотому мячу”, но теперь ему, скорее всего, придётся довольствоваться местом в тройке».

В топ-5 рейтинга также входят чемпион Европы Дани Карвахаль и лучший бомбардир Кубка Америки Лаутаро Мартинес. В первой десятке ещё нашлось место для Тони Крооса, Килиана Мбаппе, Гарри Кейна, Фила Фодена и Нико Уильямса. Есть ли в списке Месси? Да, он находится на 16-й строчке. А вот Криштиану Роналду нет даже в топ-20.

Сразу несколько журналистов издания The Athletic назвали лучшим игроком года Родри. Правда, есть и другие варианты.

Джек Лэнг: «Родри — лучший опорный полузащитник последнего десятилетия (возможно, и более длительного срока). Безупречный выбор позиции, отличное владение мячом, умение сдерживать атаки. А ещё этот парень забивает в решающие моменты. В прошлом сезоне он был выдающимся футболистом одного из лучших клубов Европы, а летом стал лучшим футболистом Евро. И если вы судите о ценности игрока по тому, как команда выступает без него, просто посмотрите статистику Родри».

Оливер Кей: «Конечно, Родри не получит “Золотой мяч”, потому что опорным полузащитникам никогда не дают такую награду. Тем не менее это выдающийся футболист. Он оказывает влияние на игру “Манчестер Сити”. Самый стабильный футболист клуба. Теперь же он ещё перенёс это влияние на матчи Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Родри очень недооценивают. Я не уверен, что он был лучшим игроком сборной Испании на Евро. Но моё мнение о силе Родри основано не на чемпионате Европы, а на игре в течение всего сезона».

Майкл Кокс: «Простите, но я тоже думаю, что Родри должен получить “Золотой мяч”. Не думаю, что испанец был лучшим в составе сборной на Евро (тот же Фабиан Руис больше заслужил это звание), но Родри наиграл на приз лучшему футболисту сезона в АПЛ (а в итоге награду забрал Фил Фоден)».

Фелипе Карденас: «Беллингем. Я знаю, о чём вы думаете: ему ещё слишком рано получать “Золотой мяч”. Частично согласен с этой точкой зрения. Джуд недавно отпраздновал 21-й день рождения и не провёл даже 50 матчей ни за “Реал” (42), ни за сборную Англии (36). Но у него уже есть задатки суперзвезды. Он наверняка когда-то возьмёт “Золотой” мяч» — это лишь вопрос времени. Несмотря на свой возраст, это признанный лидер и выдающийся футболист. Скоро он получит «Золотой мяч». Возможно, совсем скоро".

Джефф Ретер: «Родри безупречно провёл минувший сезон, но многие, похоже, забывают о лидере “Интера”. Лаутаро ошибочно воспринимался как человек, который будет помогать Ромелу Лукаку, когда тот был в “Интере”. Теперь аргентинец ясно дал понять, что он ведущий футболист. Он забил 24 мяча в Серии А и стал лучшим бомбардиром лиги, значительно опередив ближайшего преследователя. Потом он успешно съездил в США на Кубок Америки — пять голов в шести матчах, звание лучшего бомбардира турнира, золотая медаль. Мартинес, несомненно, находится на пути к тому, чтобы стать одним из лучших нападающих своего поколения».

Карл Анка: «Тони Кроос провёл отличный сезон. 34-летний футболист поражал сложностью и интеллектом. Он привнёс изящество в игру “Реала” на пути к победам в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Полузащитник, на которого обращают внимание другие полузащитники, когда хотят описать идеальный пас. “Золотой мяч” в последнем сезоне Крооса как игрока стал был хорошей отметкой блестящей карьеры».

Что говорят букмекеры? Месси в топ-6 претендентов на «Золотой мяч»

Несколько европейских букмекерских контор считают главным претендентом на «Золотой мяч» Винисиуса. Поставить на его победу можно с коэффициентом 2.38. На втором месте пока располагается Родри (2.88), на третьем — Беллингем (5.5). В топ-5 также попали Карвахаль (8.5) и Ламин Ямаль (12). Месси на шестой строчке — коэффициент на его победу составляет 15.0.

В российских букмекерских конторах первая шестёрка выглядит точно как в европейских. Правда, коэффициенты немного другие: Винисиус (2.25), Родри (2.75), Беллингем (5.05), Карвахаль (10.9), Ямаль (18.8), Месси (20.9). Далее расположились Мбаппе (34.0), Мартинес (35.0), Кроос (41.0), Фоден (41.0) и Кейн (41.0).