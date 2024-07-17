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11:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Неймар возобновил тренировки после операции

Бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар возобновил тренировки после операции на колене, сообщается в соцсетях команды.

Источник: Соцсети

Пресс-служба также опубликовала видео футболиста с его тренировки.

«Неймар вернулся», — говорится в сообщении.

Неймар летом 2023 года перешел в «Аль-Хиляль». Однако 32-летний бразилец с октября не выходил на поле из-за разрыва крестообразной связки и мениска левого колена.

Ранее нападающий играл за «ПСЖ», «Барселону» и «Сантос». В составе сборной Бразилии он выступает с 2010 года. Всего на счету Неймара 128 матчей за национальную команду страны, в которых он отметился 79 голами.

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