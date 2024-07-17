Обамеянг объявил об уходе из «Марселя»

Обамеянг выступал за «Марсель» с лета 2023 года, его контракт был рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Я всегда следовал советам отца, что и позволило мне стать тем футболистом, которым я являюсь сегодня. Поэтому мы приняли решение относительно дальнейшей моей карьеры. Пришла пора начать новую главу», — написал Обамеянг у себя в Instagram*.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X, Обамеянг продолжит карьеру в саудовском клубе «Аль-Кадисия». Он подпишет контракт сроком на два сезона.

Обамеянгу 35 лет. В минувшем сезоне он сыграл 51 матч за «Марсель» в различных турнирах, где забил 30 голов и отдал 11 результативных передач. Также он выступал за итальянский «Милан», «Монако», французские «Дижон», «Лилль», «Сент-Этьен», немецкую «Боруссию» из Дортмунда, английские «Арсенал», «Челси», испанскую «Барселону».