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16:46 (мск), источник: Sport24

Джуд Беллингем стал звездой обложки FC 25

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал главной звездой обложки компьютерной игры EA Sports FC 25.

Реал

Как и предполагали инсайдеры, англичанин появился на обложке стандартного издания.

В своем дебютном сезоне в составе «Реала» 21-летний Беллингем отметился 23 голами и 13 результативными передачами в 42 матчах, выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Джуд был признан лучшим игроком прошедшего сезона Ла Лиги.

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