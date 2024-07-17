Джуд Беллингем стал звездой обложки FC 25

Как и предполагали инсайдеры, англичанин появился на обложке стандартного издания.

В своем дебютном сезоне в составе «Реала» 21-летний Беллингем отметился 23 голами и 13 результативными передачами в 42 матчах, выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Джуд был признан лучшим игроком прошедшего сезона Ла Лиги.