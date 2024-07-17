Джуд Беллингем стал звездой обложки FC 25
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал главной звездой обложки компьютерной игры EA Sports FC 25.
Реал
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал главной звездой обложки компьютерной игры EA Sports FC 25.
Как и предполагали инсайдеры, англичанин появился на обложке стандартного издания.
В своем дебютном сезоне в составе «Реала» 21-летний Беллингем отметился 23 голами и 13 результативными передачами в 42 матчах, выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Джуд был признан лучшим игроком прошедшего сезона Ла Лиги.