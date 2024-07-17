Переход Щенсны в «Аль-Наср» на зарплату €19 млн сорвался
Вратарь «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсны не перейдет в «Аль-Наср», сообщает Athletic.
Ювентус
Вратарь «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсны не перейдет в «Аль-Наср», сообщает Athletic.
Ранее саудовский клуб договорился с Щенсны о двухлетнем контракте с зарплатой около €19 млн. В течение месяца «Аль-Наср» и «Ювентус» вели переговоры о компенсационной выплате, но договориться о сумме так и не сумели.
Щенсны выступает «Ювентус» с 2017 года. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.